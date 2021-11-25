الجمعة 21 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 26 نوفمبر 2021 |
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يبيع عقارات تعود ملكيّتها لقطريين وكويتيين.. إليكم التفاصيل

منذ 9 ساعات
توقيف

موقوف

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أوقفت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة كميل علي حسين يبيع عقارات بمستندات مزوّرة لدى أحد كتاب العدل في زحلة، تعود ملكيّتها لقطريين وكويتيين.

وجاء في بيان: “بعد رصدٍ وتقصٍّ لأسابيع، تمكنّت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة من توقيف اللبناني كميل علي حسين، وهو يقوم ببيع عقارات بمستندات مزوّرة لدى أحد كتاب العدل في زحلة، تعود ملكيّتها لقطريين وكويتيين، وبمبالغ طائلة نسبةً لكُبر مساحة العقارات التي كان ينوي بيعها، وقد تم توقيفه بناء على إشارة القضاء المختص، وأودع السجن مع كامل الملف، حيث بدأت التحقيقات، وتبيّن ضلوع متهمين معه بالتزوير، (سوري يدعى حسن أحمد الأحمد)، و(لبناني يدعى ابراهيم خليل المظلوم) من بريتال، حيث تم تسطير بلاغَي بحث وتحرٍّ بحقهما”.

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