يتعاطى المخدرات وينشل المواطنين.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للحد من عمليات النشل التي تطال العديد من المواطنين، توصلت المفرزة المذكورة الى كشف هوية شخص ينشط بهذه العمليات وتحديد مكان إقامته.

بتاريخ 15-2-2023، قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمة منزله في محلة الليلكي وألقت القبض عليه، ويدعى م.ش (مواليد عام 1997، لبناني)، وبتفتيشه والمنزل، ضبطت العديد من بطاقات هوية وجوازات سفر لأشخاص وقعوا ضحية أعماله، وكمية من مادة حشيشة الكيف وأوراق لف.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على متن دراجة آلية على عدة عمليات نشل ضمن محافظة بيروت وضواحيها، كما صرح بتعاطيه المخدرات. وقد تعرف إليه عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية اعماله، واتخذوا بحقه صفة الادعاء الشخصي، وتسلموا أوراقهم الثبوتية. لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.