الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يحترف النصب والاحتيال في جبل لبنان هل وقعتم ضحيته؟

منذ 4 دقائق
توقيف شخص

توقيف شخص

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصٍ مجهول بتنفيذ عمليّات نصب واحتيال في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان، ومنها عمليّة احتيال طالت أحد الأديرة في بلدة القصيبة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

س. غ. (من مواليد عام 1979، لبناني)
بتاريخ 8-8-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الدّكوانة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات النّصب والاحتيال، ومنها العمليّة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية السورية
    صور.. ضبط دراجة نارية محمّلة بالذخائر معدّة للتهريب إلى لبنان
    متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة
    المطران عودة: الغفران يحرر قلوبنا من الحقد والكراهية
    النائب قاسم هاشم
    قاسم هاشم: ما يتم تسريبه من أفكار يعكس النوايا الخبيثة لإسرائيل

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!