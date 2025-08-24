يحترف النصب والاحتيال في جبل لبنان هل وقعتم ضحيته؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصٍ مجهول بتنفيذ عمليّات نصب واحتيال في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان، ومنها عمليّة احتيال طالت أحد الأديرة في بلدة القصيبة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

س. غ. (من مواليد عام 1979، لبناني)

بتاريخ 8-8-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الدّكوانة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات النّصب والاحتيال، ومنها العمليّة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.