الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يحسبون الدّولار على الـ 100 ألف... ووزارة الاقتصاد تتحرك

منذ ساعتين
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

A A A
طباعة المقال

تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الأسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، وتم تسطير 10 محاضر ضبط بمؤسسات ومطاعم لمخالفة احتساب سعر صرف الدولار على 100 الف ليرة بدل 92 الف، وسيتم احالة المحاضر على القضاء المختص للبت فيها.

وتستكمل المديرية جولاتها في المطاعم والفنادق للتأكد من سلامة الغذاء ومراقبة الاسعار كالمعتاد.

من جهتها تؤكد الوزارة، “استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص، وذلك رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سارق أدوات كهربائيّة وتحفاً أثرية.. في قبضة الامن
    ميقاتي ترأس اجتماعًا لبحث موضوع موازنة العام 2023
    الأسمر بعد لقائه ميقاتي: موازنة 2023 تتضمّن رفعاً للرسوم وأبدينا رفضنا لها
    بلدة نحلة
    مناشدة من أهالي بلدة نحلة.. وتحذير من خطوات تصعيدية

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
    طقس حار - تعبيرية
    الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
    هاتف ريدمي
    تصميم هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 13 Pro Plus