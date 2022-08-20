يحيى: عكار تستحق تمثيلًا وزاريًا

رأى النائب “محمد يحيى” أن “عكار تستحق تمثيلًا وزاريا ومن الأفضل أن تكون حقيبة سنية”، سائلًا “كيف يكون هناك اتزان في الحصص الوزارية؟”.

كلام يحيى جاء خلال زيارة له ووفد من عكار ضم الشيخ محمد شحادة وعددًا من المخاتير والفاعليات لدائرة الأوقاف الإسلامية في عكار في مدينة حلبا، حيث كان في استقبالهم رئيس الدائرة الشيخ مالك جديدة، في حضور الاعضاء وصندوق الزكاة.

بداية، رحّب جديدة بالحضور، منوهًا بدور النائب يحيى بـ”الصلح والباع الطويل في جمع الكلمة”.

وقال: “وصلنا الى مرحلة على مفترق طرق خطيرة، فإما ان نكون او لا نكون في هذا البلد وللعمل على أخذ المكتسبات والحقوق لما فيه التوازي مع الجميع” داعيًا السياسيين الى “التبصر والرأفة بهذا البلد وتشكيل حكومة تنقذ لبنان من الواقع الصعب”.

كما لفت الى انه “اجتمع بالرئيس ميقاتي وأخذ وعودًا بتمثيل سني لعكار وهذا حق لا يجب الاستهانة به”.

ونوّه يحيى بدور دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار “المنضوية تحت لواء دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والساعية الى توحيد صف الطائفة السنية التي تعاني الكثير من المشاكل”.