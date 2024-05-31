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يحيى: نحن امام ازمة طويلة الأمد

منذ 58 دقيقة
النائب محمد يحيى

النائب محمد يحيى

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رأى النائب محمد يحيى أن “مبادرة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لم تفشل”، معتبرا أنها “مجرد جس نبض وهو لم يأت بأفكار أو مقترحات”.

وأشار يحيى في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أن “النواب يريدون انتخاب رئيس ولكن ضمن آلية خاصة لكل كتلة”، مشددا على أنه لا يمكن “إتمام الاستحقاق من دون حوار وبعقلية العناد السياسي”.

وأوضح أن “الرئيس نبيه بري ليس مجرد رئيس كتلة إنما هو رئيس المجلس لذا من واجبه وحقه الدعوة الى الحوار او لجلسة انتخاب”.

وأعرب عن “خشيته من عدم الوصول الى حل في القريب العاجل في الملف الرئاسي طالما أن الكتل تتمسك بمرشحها”، مشيرا إلى أننا “امام ازمة طويلة الأمد”.

وعن مؤتمر بروكسل، شدد يحيى على أن “المطلوب من الدول الأوروبية المساعدة في ملف النازحين السوريين في لبنان”، مشيرا إلى أن “هناك مناطق آمنة في سوريا للعودة لكن الوضع الاقتصادي والمعيشي يحول دون ذلك وأن الوجود السوري غير الشرعي ناجم عن دفع المساعدات الدولية في لبنان”.

ولفت إلى أن “عدد السوريين في بعض المناطق اللبنانية يفوق عدد اللبنانيين”، متحدثا عن “فوضى عارمة في هذا الملف”.

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