الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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يروج المخدّرات في مناطق متعدّدة... فوقع بقبضة الأمن

منذ 8 دقائق
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول نشاط شخص يروّج المخدّرات في مناطق عدّة ضمن محافظة جبل لبنان، على متن سيارة نوع “كيا ريو” لون أزرق.

كثّفت الشّعبة استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:
– ع. ص. (من مواليد عام ١٩٩١، لبناني)

بتاريخ 17-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة “تقاطع الشيفروليه”، على متن السّيّارة المذكورة. وبتفتيشه والسّيّارة، تمّ ضبط مبلغ مالي وكميّة من المخدّرات، عبارة عن كميّة من الحبوب المخدّرة، متنوعة الأصناف والأشكال، وكميّة من حشيشة الكيف، دفتري لف وكيس صغير بداخله مادّة الماريجوانا وسيجارة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات في مناطق متعدّدة من جبل لبنان، أبرزها محيط فرن الشباك – الحازمية – غاليري سمعان – الحدت – بعبدا.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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