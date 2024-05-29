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يروج المواد المخدرة في الضاحية الجنوبية

منذ 37 دقيقة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في الضاحية الجنوبية ومحيطها”.

وأضاف، “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو: ك. م. (من مواليد عام 1992، لبناني)”.

وأشار البلاغ الى، ان “بتاريخ 06-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة السان تيريز، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلة على متن دراجة آلية نوع “سويت” لون كحلي دون لوحات، تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة ومكان إقامته، تم ضبط: مسدس حربي مع ممشط و/3/ طلقات صالحة للاستعمال. /5/ قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /117/غ. /5/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /158/غ. /87/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /255/غ. ورقة نقدية مزيّفة من فئة /100/ دولار، مبلغ مالي، وهاتف خلوي”.

وختم، “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها، في الضاحية الجنوبية ومحيطها لصالح أحد التجّار”.

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