يروّجان المخدرات في برج البراجنة.. هذا مصيرهم

أعلنت المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة عن بيان جاء فيه: في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.

كُلِّفَت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية برصد نشاط لمروجي مخدّرات مسلَّحين في محلّة طريق المطار.

على الأثر، أوقفت قوّة من المجموعة الخاصّة في محلّة طريق المطار – برج البراجنة شخصين على متن سيّارة نوع “كيا بيكانتو”، وهما:

– م. س. (من مواليد عام 1993، لبناني)

-ح. ح. (من مواليد عام 1980، لبناني)

وذلك بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدّرات لاثنين من الزّبائن، ويدعيان:

– س. ق. (من مواليد عام 1977، لبناني)

– ب. ق. (من مواليد عام 1986، لبناني)

تم توقيفهما أيضًا.

كما جرى ضبط:

– مسدس حربي مع /15/ طلقة عائدة له.

-/118/ مظروفاً تحتوي على مادّة الكوكايين.

-/9/ أكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف.

-/4/ أكياس بداخلها مادّة الماريجوانا.

أودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء.