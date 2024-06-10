يروّجان المخدرات في مخيّم صبرا مقابل 10 دولار.. والآن في قبضة الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدرات داخل مخيم صبرا.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكانهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويّتهما وهما كل من:

ع. ح. ح. (مواليد عام ۱۹۹۸، سوري) من أصحاب السوابق بجرم مخدرات

ح. ع. (مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)

بتاريخ 29-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود داخل مخيم صبرا، أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية تم ضبطها. وبتفتيشهما والدراجة عُثِرَ على:

/22/ كيسًا بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /345/غ

/7/ مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /50،7/غ

/4/ مظاريف بداخلها حبوب مخدرة نوع كبتاغون زنتها بالكامل حوالي /49،9/غ

/10/ مظاريف بداخلها /97/ حبة مخدرة نوع ترامادول

/4/ مظاريف بداخلها /38/ حبة مخدرة نوع “ترامادول هامافارما”

48 حبة مخدرة نوع “لاسّا”

هاتف خلوي ومبلغ مالي

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات داخل مخيم صبرا لصالح أحد التجار مقابل 10 دولار أميركي عن اليوم الواحد، وأن الأموال التي ضبطت بحوزتهما ناتجة عن عمليات الترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.