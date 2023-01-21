السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يروّج المخدّرات في مناطق عدّة... وهذا ما حصل به

منذ ساعتين
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط أحد الأشخاص بتوزيع وترويج المخدّرات في العديد من مناطق محافظة بيروت.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

م. ز. (مواليد عام 1993، سوري)

بتاريخ 12-1-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الأشرفية على متن دراجة آلية دون لوحات، تم ضبطها.

بتفتيشه والدراجة عثرت على /20/ مظروفاً بداخلها مادة الباز كوكايين، /25/ حبة مخدّرة لون أبيض ومبلغ مالي.

وبتفتيش منزله الكائن في محلة سليم سلام، تم ضبط ما يلي:

/6/ علب بلاستيكية شفافة بداخلها مادة مخدّرة جامدة ذات لون أبيض.
/7/ علب بلاستيكية شفافة بداخلها بودرة بيضاء اللون.
ساطور حديدي، علبة ورق لف، هاتف خليوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتوزيع وترويج المخدّرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق بيروت، وأنه يستحصل على المخدرات من أحد الأشخاص ويتقاضى مبالغ مالية لقاء إيصالها إلى الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البزري: هناك فرصة حقيقية داخلية بعيدة عن المراهنة على أي حسابات خارجية وإقليمية
    لبنان
    المنظومة تُخرج لبنان من النظام العالمي... هل تُعاقب دولياً؟
    مجلس النواب
    "الاعتصام النيابي" بين رقي الخطوة واستهتار السلطة... تريث المنظومة قبل فتح النار

    الأكثر قراءة

    5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار
    خلال 18 يومًا فقط من الـ2023.. 5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار!
    بيليه
    وصيّة بيليه تُفجّر "مفاجأة مدوّية": اعترف بسرّ أنكره طوال حياته
    حسن نصرالله
    نصرالله... اكذِب اكذِب اكذِب حتّى يُصدِّقُكَ الأغبياء