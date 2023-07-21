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يروّج المخدّرات ويتعاطى... وقوى الأمن بالمرصاد

منذ 48 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 19-07-2023 في محلّة القبّة – طرابلس، من توقيف مشتبه به بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات، ويدعى:

خ. د. (مواليد عام 1993، لبناني)
وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته /11/ ورقة بيضاء بداخلها مادة “الكوكايين”، زنتها /16/غ قائم، وطبّتين بلاستيكيّتين بداخلها مادة “الكوكايين باز”، زنتها /9/غ قائم، و/5/ طبّات بداخلها مادة “كريستال ميث”، زنتها /28/غ قائم، و/4/ مظاريف تحتوي مادة “الهيرويين”، زنتها /22/غ قائم، /3/ طبّات بداخلها مادة “الكوكايين” زهريّة اللون، زنتها /22/غ قائم، و/3/ هواتف خلويّة.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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