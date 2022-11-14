يزبك: "الجمهورية القوية" وافقت على مشروع الصرف الصحي لمنطقة البترون

أفاد رئيس لجنة البيئة النائب “غياث يزبك”، في تصريح من مجلس النواب، بأنّ كتلة “الجمهورية القوية” وافقت “في اجتماع اللجان المشتركة على مشروع الصرف الصحي لمنطقة البترون،.

وقال: “لدينا مشكلة بعد ان ينفذ مجلس الانماء والاعمار المشاريع لا تتسلمها وزارة الطاقة، اضافةً الى عدم توافر المال لتقوم الدولة بواجباتها للحصول على القرض، وأهمية هذا المشروع وما يتفرع منه تجاه اوروبا”.

وأضاف: “أساس المشروع أن توفر وزارة المال الاموال الكافية كي لا تكون لدينا محطات تتوقف بعد سنة او سنتين او لا تعمل ابدا.

كما وعد “كرئيس للجنة البيئة ونائب عن البترون بأن نتابع بدقة كيف ستتصرف وزارة الطاقة مع هذا المشروع ومن اين سنحصل على التمويل”، مشيرًا الى أنّ “ما قيل الاسبوع الماضي إننا لا نريد هذا المشروع غير صحيح. نحن احلناه لوضع ضوابط لطريقة تنفيذ الاستملاكات والمشاريع وسبل تمويلها”.