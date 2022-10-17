يزبك: الدفاع المدني له علينا الكثير ولا بدّ لنا أن نسانده

أعلن رئيس لجنة البيئة النائب غياث يزبك أنّه عرض مع وزير الداخلية بسام مولوي لملف الدفاع المدني وسبل مساعدته مادياً لإصلاح معداته وآلياته ليتمكن من القيام بواجباته في مكافحة الحرائق وحماية البيئة والناس.

وقال يزبك عقب اللقاء الذي حضره أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب فادي كرم ونزيه متى وسعيد الأسمر: “هذه الزيارة ضروريّة فالدفاع المدني بات بحاجة إلى إغاثة سريعة كي يتمكن طاقمه وآلياته من تلبية المهمات المطلوبة منه”.

وإذ أوضح أنّ “80 في المئة من طاقات الجهاز خارج الخدمة”، شدّد يزبك على حاجة عناصر الدفاع المدني إلى مساعدات مادية وثياب لمكافحة الحرائق وآلياته بحاجة قطع غيار وصيانة، ونحن على أبواب الثلوج”.

وتابع: “لوضع الدفاع المدني في الخدمة نحن بحاجة إلى حوالى 64 مليون دولار، لكنّنا اختصرنا المبلغ إلى ما دون مليون دولار نصف الدولار”.

وقال: “ليس بالاتكال على الله تدار الدول وتُحمى الناس وجهاز الدفاع المدني له علينا الكثير ولا بدّ لنا أن نسانده”.

وكشف أنّ وزير الداخلية اتصل بوزير المال يوسف خليل الذي أبدى كل إيجابية للبحث في سبل تأمين الأموال اللازمة للدفاع المدني قبل البحث مع الدول المانحة”.

وأردف: “يفترض أن نبرهن عن جدية في العمل من خلال تأمين أموال من الدولة ومن مصرف لبنان وهذه الأموال لن تذهب للتهريب والسرقة بل ستوظّف في حاجة حياتيّة إنسانية وأخلاقية، وهذا واجب وطني”.

كما تطرق البحث مع وزير الداخلية في ملف أمن المناطق الجردية “التي تصبح لقم سائغة أمام السارقين” بعد نزوح قسم كبير من الناس منها إلى المناطق الساحليّة.

كما اجتمع أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” بوزير المال.