يزبك: القتلة يوجّهون رصاصهم إلى ساكني الدولة.. ورعاتهم معروفون

أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، إلى أنّه “بعد اغتيال الطفلة نايا حنا، لا تسمّوا أداةَ القتل رصاصًا طائشًا بعد اليوم، لا تُجهِّلوا الفعَلة، وإلا نكون شركاء في الجرائم”.

وأضاف في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “فالقتَلة سافِرون يوجهون رصاصهم إلى ساكني الدولة كجزء من طقوس الابتهاج”.

وختم: “إذًا، المسألة ليست في هويات المجرمين، بل في ثقافة قتلٍ رعاتها معروفون ومعتنقوها معروفون”.

بعد اغتيال الطفلة نايا حنا، لا تسمّوا اداةَ القتل رصاصاً طائشاً بعد اليوم،لا تُجهِّلوا الفعَلة والا نكون شركاء في الجرائم. فالقتَلة سافِرون يوجهون رصاصهم الى ساكني الدولة كجزء من طقوس الابتهاج.اذاً،المسألة ليست في هويات المجرمين، بل في ثقافة قتلٍ رعاتها معروفون ومعتنقوها معروفون. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) August 27, 2023

يشار إلى أنّ الطفلة نايا حنا، توفيت أمس بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن قضت أيامًا صعبة في غيبوبة داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.

نايا التي قضت نتيجة السلاح المتفلت كانت تلعب لحظة إصابتها بالرصاصة الطائشة مع رفيقاتها في مدرسة القلبين الأقدسين في الحدث.