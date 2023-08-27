الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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يزبك: القتلة يوجّهون رصاصهم إلى ساكني الدولة.. ورعاتهم معروفون

منذ 37 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، إلى أنّه “بعد اغتيال الطفلة نايا حنا، لا تسمّوا أداةَ القتل رصاصًا طائشًا بعد اليوم، لا تُجهِّلوا الفعَلة، وإلا نكون شركاء في الجرائم”.

وأضاف في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “فالقتَلة سافِرون يوجهون رصاصهم إلى ساكني الدولة كجزء من طقوس الابتهاج”.

وختم: “إذًا، المسألة ليست في هويات المجرمين، بل في ثقافة قتلٍ رعاتها معروفون ومعتنقوها معروفون”.

يشار إلى أنّ الطفلة نايا حنا، توفيت أمس بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن قضت أيامًا صعبة في غيبوبة داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.

نايا التي قضت نتيجة السلاح المتفلت كانت تلعب لحظة إصابتها بالرصاصة الطائشة مع رفيقاتها في مدرسة القلبين الأقدسين في الحدث.

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