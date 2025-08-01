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يزبك: المطلوب من الثنائي التحلي بأعلى درجات الحكمة والوعي لتجنيب لبنان الدمار الشامل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2025 1:34 مساءً
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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طالب النائب غياث يزبك رئيسي الجمهورية والحكومة، ومجلس الوزراء ب”أخذ مصلحة لبنان أولاً، فنحن أمام خيارين إما الذهاب بلبنان إلى سكة الازدهار والاستقرار أو حيث يريد الحزب، أي الدمار”.

وأشار في حديث الى “صوت كل لبنان” إلى أن “وزراء القوات، ومن الجلسات الاولى للحكومة، يطالبون بالجدول الزمني، والاجتماع الثلثاء المقبل يصوره الثنائي وخصوصا حزب الله، انه مطلب اميركي وانصياع لارادات خارجية، فيما هو بالفعل مصلحة وطنية لبنانية، وبرزت في خطاب الرئيس وواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري”.

ودعا الى “عدم التوهم من زر الرماد في العيون والدخان الذي يفتعله الثنائي، عبر التهويل بالانسحاب من الحكومة أو بـ 7 ايار جديد أو 6 شباط آخر”، لافتا الى أن “المطلوب من الثنائي التحلي بأعلى درجات الحكمة والوعي لتجنيب أنفسهم ولبنان دمارا شاملاً ، رأينا طلائعها أمس”.

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