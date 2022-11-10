يزبك: تراجعنا عن ميشال معوّض يعني التحاقنا بالورقة البيضاء والفوضى

أكد النائب غياث يزبك أن لدى القوّات اللبنانية مرشحها الذي يتمتّع بكل الصفات المطلوبة للقيام بدور رئيس الجمهورية والقوات تلتزم بأصول اللعبة الديمقراطية.

ورأى يزبك، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنّ السير بمنطق حزب الله و8 آذار يعدّ دعوة إلى مزيد من الفوضى، قائلاً: إذا تراجعنا عن مرشحّنا ميشال معوّض سنكون قد التحقنا بالورقة البيضاء والفوضى.

ورداً على سؤال، أكد يزبك أن عدم تمكّننا من تخطّي عدد 44 نائباً مؤيّداً لمرشحّنا لا يعني أننا سنتوقّف هنا، فالمجموعات النيابية التي تحمل لواء السيادة لها تكتيكات تجعلها تؤجّل الاقتراب من ترشيح معوّض إنّما ذلك لا يعني أن هناك رفضاً مطلقاً لترشيحه، تاركاً حسم الموضوع للعبة الديمقراطية، وفي الإطار، أشار يزبك إلى أن القوّات لمست من الاتصالات التي أجرتها أن هناك ارتفاعاً في عدد المؤيّدين لمعوّض.

ونبّه يزبك إلى أن لبنان في كارثة حقيقية، محذّراً “من خراب اجتماعي وأمني نحمّل مسؤوليته، في حال حدوثه، للفريق الآخر الذي يشوّه اللعبة الديمقراطية تحت مسمّيات لا تشبه الديمقراطية بشيء”، داعياً إيّاه إلى الإقدام على خطوة عقلانية تصبّ باتّجاه التوافق، مع التشديد على مفهوم السياديين لمعنى الرئيس التوافقي.