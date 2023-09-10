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يزبك: حذار توريط الجيش في ملف مخيّم عين الحلوة!

منذ 11 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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أكد النائب غياث يزبك ألا قانون ولا دولة ولا رعاية ولا نيّة رسمياً لحماية حرية الإعلام في لبنان وmtv محطة لها دور استقلاليّ وفي صنع صورة لبنان الجميل وفي مواجهة طغيان صورة الاحتلال التي تفرض على اللبنانيين.

وقال يزبك لـmtv عن “حزب الله”: “نقاتل جسماً مركّباً ولديه أكثر من آلية لحماية نفسه ومهمّتنا صعبة لكننا في النهاية سننتصر”.

وأضاف: “ما يجري في مخيّم عين الحلوة تتسبّب به سطوة الدويلة على الدولة والسلطة الفلسطينية علمت جيداً أنها إذا لم تتعامل مع السلطة اللبنانية فإنّ أمن المخيّم آيل للاهتزاز”.

وتابع: “الجهات الأممية تتصرّف بعكس مصلحة الفلسطينيين وبعكس مصلحة النازحين السوريين وهل هناك غباء أو سوء نيّة من قبلها في التعاطي مع الملفّ؟”.

وحذر من توريط الجيش اللبناني في ملف مخيّم عين الحلوة ولن نقبل بهذا الأمر أبداً.

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