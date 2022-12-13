الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يزبك: صندوقة الاقتراع هي الفيصل لا الحوار

منذ 11 دقيقة
غياث يزبك

غياث يزبك

A A A
طباعة المقال

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر “تويتر”، قائلًا: “العودة عن الحوار – المناوَرة فضيلة ويجب أن تُستَتبع بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، لا الاكتفاء بجلسة عقابية يتيمة الخميس. والرئيس بري يعرف أنّ الإشكالية المانعة ليست مسيحية – مسيحية بل بين دستوريِّين من كل الطوائف وغير دستوريين، وصندوقة الاقتراع هي الفيصل لا الحوار، وفي التأجيل خراب”.

وكان دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء 13\12\2022، إلى عقد جلسة عاشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد غدٍ الخميس، وذلك إثر تعثر دعوته للحوار للمرة الثانية، لتكون هذه الجلسة الأخيرة لعام 2022، مع دخول البلاد عطلة الأعياد.

    المزيد من أخبار لبنان

    مبنى وزارة المالية
    توقيف أمين سجل بعبدا ومعاونه و4 موظفين آخرين... إليكم التفاصيل
    الحكومة
    الحوار بالجملة طار... ماذا عنه بالمفرق؟
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    مولوي: صحة المواطنين فوق كل مصلحة سياسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
    كأس العالم قطر ٢٢
    برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
    كأس العالم في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    أنباء عن هدية مرتقبة من "بي إن سبورتس" للجماهير العربية!
    آموس هوكشتاين
    هوكشتاين يكشف سبب تأخر إمدادات الغاز والكهرباء إلى لبنان