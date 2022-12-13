يزبك: صندوقة الاقتراع هي الفيصل لا الحوار

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر “تويتر”، قائلًا: “العودة عن الحوار – المناوَرة فضيلة ويجب أن تُستَتبع بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، لا الاكتفاء بجلسة عقابية يتيمة الخميس. والرئيس بري يعرف أنّ الإشكالية المانعة ليست مسيحية – مسيحية بل بين دستوريِّين من كل الطوائف وغير دستوريين، وصندوقة الاقتراع هي الفيصل لا الحوار، وفي التأجيل خراب”.

وكان دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء 13\12\2022، إلى عقد جلسة عاشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد غدٍ الخميس، وذلك إثر تعثر دعوته للحوار للمرة الثانية، لتكون هذه الجلسة الأخيرة لعام 2022، مع دخول البلاد عطلة الأعياد.