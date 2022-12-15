يزبك عن حادثة الجنوب: اعتداء يُضاف إلى سجل مدجَّج بالعيوب

علّق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر “تويتر”، على التطور الأمني الخطير الذي شهده الجنوب، ليل أمس، قائلًا: “اعتداء سافر على قوات اليونيفيل أدى إلى مقتل جندي وجرح ٣ على أيدي “الأهالي”. أتقول الحكومة لليونيفيل، فلتَلزِم قواتك الطرقات التي نسيطر عليها نظريًا وكل خروج عنها يوقعها في أفخاخ الدويلة حيث لا قوة ولا سيادة. موقف معيب يُضاف إلى سجل مدجَّج بالعيوب سيُستقبل به الرئيس الفرنسي”.

يشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، كان قد أعلن أنّ جنديّ حفظ سلام، قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريبًا من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

تيننتي تقدّم بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندي حفظ السلام الذين لقي حتفه، متمنيًا الشفاء التام والعاجل للمصابين.

كما قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أن أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث.

تابع: “حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط”.