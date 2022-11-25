يزبك عن صورة الذهب: لا عجب!

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر “تويتر”: “قراءة في صورة الذهب أمس: الذهبُ لم يَذهب، لا عجب لأن بيعه ممنوع ولأنه لا ينقل في الصناديق إلى منازل الفاسدين. ما يُطمئِن اللبنانيين هو سياسة نقدية ومالية شفافة وهذا لا يَظهر في الصورة ولا في الأسواق ولا في المصارف ولا في جيوب اللبنانيين ولا في تقارير صندوق النقد”.

وأضاف: مما تقدَّم، الغاية من الصورة ليست تخفيف خوف اللبنانيين بل الحرتقة على الثلاثي عون: ميشال وجبران وغادة. أخيراً ليس كل ما ظهر في الصورة ذهباً طالما أن الذي يُفترَض به ان يُحاكَم ويذهَب، حاكِمٌ يَتحكّم ولا يَذهب”.