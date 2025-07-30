يزبك: عودة الكهرباء إلى حريصا – تنورين وحلّ دائم للأعطال

شكر النائب غياث يزبك كل من وزير الطاقة جو صدي ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك وفرق العمل التقنية في المؤسسة لاعادتهم التيار الكهربائي الى منطقة حريصا في جرد تنورين.

وأشار يزبك في بيان الى انه عندما علمنا بالعطل الذي حصل في المنطقة تم دراسة الوضع، ورأينا أن شبكة التوتر ممدودة في الجبال الوعرة وبين الوديان وهي شبه مهترئة وعمرها عشرات السنوات، وأي عطل يصيبها يحتاج الى اسابيع لاصلاحه بسبب وعورة المنطقة.

ولفت يزبك الى أننا سعينا الى ايجاد حل دائم لمنطقة حريصا، ورغم الوضع المادي الصعب، تم صرف اعتماد مالي لمد شبكة جديدة على اوتوستراد تنورين – حدث الجبة، ما سيخفف الهدر التقني ويسهل اي عمليات اصلاح الاعطال في المستقبل.

وأضاف: “بالفعل استجاب الوزير ومؤسسة الكهرباء لمطالبنا وعادت الكهرباء الى منطقة حريصا ومحيطها، وعالجنا مشكلة عمرها عشرات السنوات رغم ان الانجاز تطلب بعض الوقت”.

وأكّد يزبك وقوفه الدائم إلى جانب أهالي تنورين والبترون في مطالبهم والعمل يد بيد لانماء المنطقة رغم صعوبة العمل في ظل الانهيار والوضع الصعب التي وصلت اليه البلاد.