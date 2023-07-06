يزبك: فليبلِغ حزب الله اللبنانيين بسلامه المعقود مع العدو

غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “يبدو أن ترسيم الحدود البحرية الذي أَوجد سلامًا غير معلن بين الدويلة و”دولة” إسرائيل، انسحب على الحدود البرية وصولًا إلى الغجر، وأسقط الأقنوم الثالث من معادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

يزبك أضاف: “عندما يعلِن حزب الله الحروب لا يستشير اللبنانيين، فليبلِغهم، أقلّه، بسلامه المعقود مع العدو”.

يبدو ان ترسيم الحدود البحرية الذي أَوجد سلاماً غير معلن بين الدويلة و"دولة" اسرائيل، انسحب على الحدود البرية وصولاً الى الغجر، واسقط الأقنوم الثالث من معادلة الجيش والشعب والمقاومة. عندما يعلِن حزب الله الحروب لا يستشير اللبنانيين، فليبلِغهم، أقلّه، بسلامه المعقود مع العدو. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) July 6, 2023