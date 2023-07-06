الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يزبك: فليبلِغ حزب الله اللبنانيين بسلامه المعقود مع العدو

منذ 18 دقيقة
غياث يزبك

غياث يزبك

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “يبدو أن ترسيم الحدود البحرية الذي أَوجد سلامًا غير معلن بين الدويلة و”دولة” إسرائيل، انسحب على الحدود البرية وصولًا إلى الغجر، وأسقط الأقنوم الثالث من معادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

يزبك أضاف: “عندما يعلِن حزب الله الحروب لا يستشير اللبنانيين، فليبلِغهم، أقلّه، بسلامه المعقود مع العدو”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
    بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
    آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية
    اليونيفيل تسعى لإعادة الهدوء جنوبًا: لا نستطيع تأكيد مصدر الانفجارات
    النائب رازي الحاج
    الحاج عن قوانين الإيجارات القديمة: لا بدّ من دمل هذا الجرح نهائيًا

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    فحص السكري
    للتغلب على "السكري" من النوع الثاني والسمنة.. اتبع هذه النصائح الهامة