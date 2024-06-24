يزبك: كان الرد على تهديدات العدو ضد لبنان بـ "هدهد المقاومة"

اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك، أن “المقاومة في لبنان، ومعها أهلها وبيئتها الشرفاء، لا يمكن أن تذل أو تنهزم أو تنكسر، مهما بلغت تهويلات وتهديدات العدو، وكان الرد على تهديدات العدو ضد لبنان بهدهد المقاومة وهدهد الإسلام الذي سوف ينتصر”.

جاء ذلك في خلال حفل تكريم لفتيات بلغن سن التكليف، نظمته “العتبة المقدسة” في مقام السيدة خولة في بعلبك، ضمن أجواء مناسبة قدوم “عيد الغدير”، بحضور فاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

وأشاد الشيخ يزبك ب”الصمود البطولي الأسطوري لرجال غزة العزة الأبطال، ونسائها اللواتي حافظن على حجابهن، وأطفالها الذين تخطوا عتبة الخوف، فشكلوا في تلك الأرض الطاهرة مجتمعاً متمسكاً بإسلامه، وصبروا وصمدوا، رغم المجازر والدمار والتجويع لتركيعهم، في مواجهة أعتى وأكبر قوة في العالم، إسرائيل ومن خلفها أمريكا والغرب، لأنهم يدركون جيداً، ان الإسلام منتصر ولن يستطيع الأعداء أن يفعلوا شيئا”.