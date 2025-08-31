الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
يزبك للرئيس بري: مؤسف أن يتبنى رجل الدولة منطق اللادولة

غياث يزبك

وجه النائب غياث يزبك اليوم الأحد رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حول موضوع السلاح غير الشرعي.

وقال يزبك في منشور عبر حسابه على منصّة “إكس”: “الدعوة للحوار حول السلاح غير الشرعي تندرج تحت سقف الانقلاب وليس تحت سقف الدستور يا دولة الرئيس بري لأن اتفاق الطائف الذي صار دستورًا لا يقول إلا بسلاح الجيش حاميًا وحيدًا للدولة والشعب”.

وعبّر يزبك عن أسفه تجاه “تبنّي رجل الدولة منطق اللادولة في ذكرى الامام الصدر الذي غُيِّب لأنه تمسك بمشروع الدولة وسيلة لحماية السيادة والصيغة والتجربة اللبنانية”.

وختم قائلاً: “وأخيرًا، بعد خطاب اليوم الخشية من ان يكون الثنائي صار أحاديًا وسقط دور الوسيط.”

