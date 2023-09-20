يزبك لمولوي: "الحطّاب القبضاي" يُهدد بمنشاره مستقويًا بحزب الله

وجّه عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، كتابًا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، دعاه فيه إلى التدخل السريع لوقف مجزرة بيئية يتعرض لها وادي حَربا الواقع بين منطقتي البترون وجبيل.

وجاء في الكتاب: “يتعرض وادي حربا لقطع منهجي للأشجار على يد المدعو ديب الحسن من الضنّية. مَخفرا لحفد والبترون لا يتدخلان بحجة أن منطقة المجزرة تقع في نطاق المخفر الآخر، وكذلك “تطنِّش” العمليات المركزية في قوى الأمن”.

وتابع: “وللمُصِرّين على وقف الحطّاب القبضاي يُقال لهم في المخفرين إنه مدعوم وأقوى من الدولة”، مضيفًا: “معاليك ندعوك للتدخل لأن الوادي تاريخي ومقدس وأخضره دهري، ويتميز بأن المنطقة التي يقع فيها لا تزال حتى الساعة لا تشبه تلك التي اغتيل فيها الشهيد الياس الحصروني، إضافة إلى أننا لن نرضى بأن تصبح كذلك، علمًا بأن ديب الحَسن يرشي من يرتشي ويهدد بمنشاره الشرفاء مستقويًا بحزب الله”.

وختم: “معالي الوزير، التسجيلات والفيديوهات والتهديدات موجودة إذا رغبتم في المتابعة وفي وضع حدّ لهذه الجريمة والاقتصاص من المرتكب ومن يحميه ومن يتواطأ معه ويقتسم معه الأرباح”.