الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يزبك: لندع الجيش يدخل منطقة الـ1701

منذ 47 دقيقة
غياث يزبك

غياث يزبك

"نداء الوطن"
A A A
طباعة المقال

أعلن نائب تكتل الجمهورية القوية غياث يزبك في تصريح لـ«اللواء» أن الخلطة الأساسية لزيارة الموفدين لبنان هي حفظ الاستقرار إنما لا يمكن إبقاء “حزب الله” محاورا أو مناورا وحيدا رغماً عن أنف الدولة اللبنانية، معتبراً أن المفتاح الأساسي للاستقرار هو قيام رأس للدولة يحاور باسم الدولة ويحظى بدعم ويتحدث باسم جميع اللبنانيين لا باسم فئة.

‎وأشار يزبك إلى أن الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحزب الله، قائلاً: “في مكان ما لا نتخلى عن فصيل لبناني إنما يجب أن نقول له بعد كل التجارب التي مرت على لبنان واقتصاده أن يتنحى ولندع الجيش يدخل منطقة الـ1701 ولترسّم الحدود البرية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج
    هذه الطرقات الجبلية مقطوعة بالثلوج
    تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية
    طيران استطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    حركة اقليمية مكوكية على خط التسوية

    الأكثر قراءة

    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مفاوضات إسرائيل و"حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تكشف كواليس هامة عن الصفقة القادمة!
    مؤسسة كهرباء لبنان
    مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    رقعة الحرب تتسع في جنوب لبنان.. وحركة أمل تنعى 3 من مقاتليها