يزبك: لندع الجيش يدخل منطقة الـ1701

أعلن نائب تكتل الجمهورية القوية غياث يزبك في تصريح لـ«اللواء» أن الخلطة الأساسية لزيارة الموفدين لبنان هي حفظ الاستقرار إنما لا يمكن إبقاء “حزب الله” محاورا أو مناورا وحيدا رغماً عن أنف الدولة اللبنانية، معتبراً أن المفتاح الأساسي للاستقرار هو قيام رأس للدولة يحاور باسم الدولة ويحظى بدعم ويتحدث باسم جميع اللبنانيين لا باسم فئة.

‎وأشار يزبك إلى أن الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحزب الله، قائلاً: “في مكان ما لا نتخلى عن فصيل لبناني إنما يجب أن نقول له بعد كل التجارب التي مرت على لبنان واقتصاده أن يتنحى ولندع الجيش يدخل منطقة الـ1701 ولترسّم الحدود البرية”.