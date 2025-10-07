غياث يزبك لوزيرة البيئة: لا يمكن ترك الناس عرضة للابتزاز

صدر عن مكتب رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك البيان الآتي:

أس التقينا زميلي النائب رازي الحاج وانا معالي وزيرة البيئة تمارا الزين وبحثنا في مسألة مطمر الجديدة وكان توافق بيننا على منع حصول ازمة نفايات في المتن نتيجة امتلائه وإقفاله، واعتماد مطمر الكوستابرافا مدة ٣ أشهر ونصف، في انتظار تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع والتي ستتولى إعداد الخطة الشاملة لمعالجة النفايات الصلبة.

ما عدا مما بدا حتى تم التراجع عن الاتفاق ومن كبس الزر لشركة رامكو كي تتوقف اليوم عن جمع النفايات بما يغرق المنطقة بالنفايات؟! معالي الوزيرة لا يمكن ترك الناس عرضة للابتزاز في صحتهم وصحة أولادهم ونأمل منك التحرّك سريعاً لإنقاذ الوضع ونحن عشية موسم الأمطار.