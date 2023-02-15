يزبك: ما نقاسيه أشدّ تدميرًا من الكوارث الطبيعيّة

اعتبر النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “الجميع يخشى أن تتوسع رقعة الهزات إلى لبنان، لكن ما نقاسيه من ضيق وتجويع وغلاء فاحش وحرمان الناس الماء والدواء والكهرباء ولهيب المحروقات وانهيار العملة الوطنية، هي أشد تدميرًا من الكوارث الطبيعيّة، لأنها تقتل الأمل في صدور البشر ولو سَلِم منها الحَجر”.

وأضاف يزبك في تغريدته قائلًا: “الذل أقسى من الزلزال”.

يخشى الجميع ان تتوسع رقعة الهزات الى لبنان، لكن ما نقاسيه من ضيق وتجويع وغلاء فاحش وحرمان الناس الماء والدواء والكهرباء ولهيب المحروقات وانهيار العملة الوطنية، هي اشد تدميرًا من الكوارث الطبيعية، لأنها تقتل الأمل في صدور البشر ولو سَلِم منها الحَجر . #الذل_أقسى_من_الزلزال — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) February 15, 2023