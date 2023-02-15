الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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يزبك: ما نقاسيه أشدّ تدميرًا من الكوارث الطبيعيّة

منذ ساعة واحدة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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اعتبر النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “الجميع يخشى أن تتوسع رقعة الهزات إلى لبنان، لكن ما نقاسيه من ضيق وتجويع وغلاء فاحش وحرمان الناس الماء والدواء والكهرباء ولهيب المحروقات وانهيار العملة الوطنية، هي أشد تدميرًا من الكوارث الطبيعيّة، لأنها تقتل الأمل في صدور البشر ولو سَلِم منها الحَجر”.

وأضاف يزبك في تغريدته قائلًا: “الذل أقسى من الزلزال”.

 

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