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يزبك: مسؤولية الحكومة و"حزب الله" واضحة في هذه الجريمة!

منذ 30 دقيقة
غياث يزبك

غياث يزبك

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اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس”، أنّ التباكي وتقاذف المسؤوليات لن يوقفا تدفق السوريين عبر الحدود، والذي يهدد الهوية الوطنية ويكسر كل التوازنات”.

يزبك شدد في تغريدة له اليوم الجمعة، على أنّ “مسؤولية الحكومة وحزب الله واضحة في هذه الجريمة”.

وأضاف: “للتذكير، المعابر يسيطر عليها حزب الله ونظام الأسد، أما الجيش فيحتاج قرارًا سياسيًا واضحًا لم يحصل عليه بعد”.

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