يزبك: مسؤولية الحكومة و"حزب الله" واضحة في هذه الجريمة!

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس”، أنّ التباكي وتقاذف المسؤوليات لن يوقفا تدفق السوريين عبر الحدود، والذي يهدد الهوية الوطنية ويكسر كل التوازنات”.

يزبك شدد في تغريدة له اليوم الجمعة، على أنّ “مسؤولية الحكومة وحزب الله واضحة في هذه الجريمة”.

وأضاف: “للتذكير، المعابر يسيطر عليها حزب الله ونظام الأسد، أما الجيش فيحتاج قرارًا سياسيًا واضحًا لم يحصل عليه بعد”.

التباكي وتقاذف المسؤوليات لن يوقفا تدفق السوريين عبر الحدود، والذي يهدد الهوية الوطنية ويكسر كل التوازنات. مسؤولية الحكومة وحزب الله واضحة في هذه الجريمة. للتذكير، المعابر يسيطر عليها حزب الله ونظام الأسد، اما الجيش فيحتاج قراراً سياسياً واضحاً لم يحصل عليه بعد. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) September 8, 2023