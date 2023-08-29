يزبك: موقع قيادة الجيش يجب ألا يشغر

اعتبر النائب غياث يزبك، أن “فرنسا قامت بخطوة جديدة تدعم البيان الذي صدر عن الاجتماع الخماسي في قطر، إذ لم يكتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بذكر مواصفات رئيس الجمهورية اللبناني، بل أشار إلى من يعرقل عملية انتخاب الرئيس من خلال التدخل السافر في الشأن اللبناني وشؤون المنطقة ونشر عدم الاستقرار فيها واتهم بشكل مباشر طهران في هذه الأمور”.

ورأى في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “التبدل في رأي فرنسا هو عودة إلى المنطق في السياسة”.

ولفت يزبك إلى، أن “فرنسا لن تستقيل من دورها في الشرق الأوسط وتحديداً في لبنان، إنّما قد يكون هناك تغيير للمبعوث الفرنسي. وبدأت تبني جداراً منطقياً بينها وحزب الله والسياسة الإيرانية في لبنان، ما سيؤدي إلى تصعيدٍ ضدّ دورها، إذ سيرتدّ عليها حزب الله وإيران من خلال تعطيل مهمتها في لبنان”.

وعن التمديد ثلاث سنوات لقائد الجيش، شدد على أن “موقع قيادة الجيش يجب ألا يشغر”.

واعتبرا أن “هناك وقتا كافيا لتفادي الشغور في كل المواقع، لا سيما في المؤسسة العسكرية عبر تسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية”.