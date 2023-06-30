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يزبك: موقف وزير الخارجيّة يتجاوز فظاعة سَجّاني الأسد

30 - يونيو - 2023
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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اعتبر النائب غياث يزبك عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنّ “رفض وزيرِ الخارجيةِ تشكيل هيئةٍ لجلاء مصير معتَقليه في سوريا، موقفٌ يتجاوز بفظاعته ما يرتكبه سَجّانو الأسد في حقهم. لكن وزير “الخارج”، تلقّى صفعةً مُذِلّة، فالأمم المتحدة أَنشأت المؤسسة، وقالت للمنظومة: لبنان أب شرعة حقوق الانسان يتخلى عن أبنائه، إن نفس شارل مالك مضطربة حزينة”.

ويشار إلى أنّ لبنان كان قد امتنع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في سوريا، الذي طرح أمس على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

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