يزبك: موقف وزير الخارجيّة يتجاوز فظاعة سَجّاني الأسد

اعتبر النائب غياث يزبك عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنّ “رفض وزيرِ الخارجيةِ تشكيل هيئةٍ لجلاء مصير معتَقليه في سوريا، موقفٌ يتجاوز بفظاعته ما يرتكبه سَجّانو الأسد في حقهم. لكن وزير “الخارج”، تلقّى صفعةً مُذِلّة، فالأمم المتحدة أَنشأت المؤسسة، وقالت للمنظومة: لبنان أب شرعة حقوق الانسان يتخلى عن أبنائه، إن نفس شارل مالك مضطربة حزينة”.

رفضُ وزيرِ الخارجيةِ تشكيل هيئةٍ لجلاء مصير معتَقليه في سوريا، موقفٌ يتجاوز بفظاعته ما يرتكبه سَجّانو الأسد في حقهم. لكن وزير "الخارج"، تلقّى صفعةً مُذِلّة، فالأمم المتحدة أَنشأت المؤسسة، وقالت للمنظومة: لبنان أب شرعة حقوق الانسان يتخلى عن ابنائه، إن نفس شارل مالك مضطربة حزينة. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) June 30, 2023

ويشار إلى أنّ لبنان كان قد امتنع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في سوريا، الذي طرح أمس على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.