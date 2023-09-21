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يزبك: نداء أيلول يدعونا اليوم إلى محاربة احتلال الدويلة للدولة

منذ 8 دقائق
غياث يزبك

غياث يزبك

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كتب عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس”: “نداء المطارنة أيلول 2000 قال للبنانيين: هيّا إلى الحرية، فلبّت أكثريتهم النداء. إلى المحتل قال، أخرج فخرَج. إلى العالم قال، نحن شعب جدير بالحياة، فهبّ العالم وساعد”.

وأضاف يزبك قائلًا: “نداء أيلول يدعونا اليوم إلى محاربة احتلال الدويلة الدولة، نحن على السمع ومعركتنا مستمرة حتى بناء الجمهورية القوية”.

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