يزبك: نداء أيلول يدعونا اليوم إلى محاربة احتلال الدويلة للدولة

كتب عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس”: “نداء المطارنة أيلول 2000 قال للبنانيين: هيّا إلى الحرية، فلبّت أكثريتهم النداء. إلى المحتل قال، أخرج فخرَج. إلى العالم قال، نحن شعب جدير بالحياة، فهبّ العالم وساعد”.

وأضاف يزبك قائلًا: “نداء أيلول يدعونا اليوم إلى محاربة احتلال الدويلة الدولة، نحن على السمع ومعركتنا مستمرة حتى بناء الجمهورية القوية”.

نداء المطارنة ايلول ٢٠٠٠ قال للبنانيين:هيّا الى الحرية، فلبّت اكثريتهم النداء. الى المحتل قال، اخرج فخرَج. الى العالم قال، نحن شعب جدير بالحياة، فهبّ العالم وساعد.نداء ايلول يدعونا اليوم الى محاربة احتلال الدويلة الدولة،نحن على السمع و معركتنا مستمرة حتى بناء الجمهورية القوية. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) September 21, 2023