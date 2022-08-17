الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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يزبك: نهيب بالمجلس الدستوري عدم الانحناء أمام ضغوط التيار والحزب

منذ 10 دقائق
غياث يزبك

غياث يزبك

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر “تويتر”، قائلًا: “نهيب بالمجلس الدستوري عدم الانزلاق أو الانحناء أمام الضغوط التي يُمارسها “التيار الوطنيّ الحرّ” و”حزب الله” للأخذ بطعون تُغيّر الهوية السياسية لعدد من النواب بهدف إيصال رئيس للجمهورية غير سيادي يمالق الخط الممانع. نحث القضاء على الدفاع عن خيارات اللبنانيين وعن حقهم في الخروج من جهنّم التي أغرقتهم فيها المنظومة: لا تسهموا في الابقاء على نظام بائد فاسد، ساهموا في صناعة لبنان المستقبل”.

وكان أوضح المجلس الدستوري أن “البلبلة التي نتجت عن تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية”.

وشدّد على أن “أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرار ات النهائية”.

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