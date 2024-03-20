يزبك وكرم يشكران حميّة: القرار اتُّخذ بصيانة طرقات الكورة والبترون

صدر عن عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين فادي كرم وغياث يزبك البيان الآتي:

بعد اتصالات حثيثة اجراها النائبان فادي كرم وغياث يزبك ولقيت تجاوباً من وزير الاشغال علي حمية، اتخذ القرار بصيانة طرق الكورة والبترون وسد الحفر التي تعوق حركة السير وتتسبب بحوادث مميتة يدفع ثمنها الأهالي والعابرون ، خصوصاً على الاوتوستراد الساحلي بين البترون وشكا على مستوى النفق.

والتدبير الأهم الذي توصلنا اليه على هذا المستوى يتمثل في المباشرة قريباً بتدعيم الجدار المنهار قرب نفق شكا بما يسمح بإعادة فتح مسلكه الغربي امام السير بعد توقف دام سنوات وتسبب ويتسبب بحوادث ذهب ضحيتها العشرات اضافة الى زحمات السير الخانقة التي صارت جلجلة يومية لآلاف السيارات التي تعبر هذا الشريان الدولي الحيوي. ان النائبين كرم ويزبك اذ يشكران تجاوب الوزير حمية والمدراء الإقليميين في وزارة الاشغال لتعاونهم يتمنيان أن يتم تنفيذ هذه الورش في اسرع المهل واسلم الطرق التقنية بما يحمي اهلنا وكل اللبنانيين الذين يسلكون الطرقات في المنطقتين.