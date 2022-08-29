يزبك: يريد البعض أن يبقى لبنان "بقرة حلوب" للسرقة

أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك أن “القوات اللبنانية” وكل من سقط منها شهيداً عاهدوا الوطن أن يدافعوا عنه حتى الرمق الأخير، شارحًا شعار قداسة شهداء المقاومة اللبنانية “العهد لكم” بأنّه “عهد الأحياء للأموات أن يعملوا على إعلاء شأن ما استشهدوا في سبيله”.

وأضاف في حديث عبر إذاعة “لبنان الحرّ”: “نحن قدّمنا قائدًا رئيسًا سابقًا اسمه بشير الجميّل، والغاية من شعار “العهد لكم” هي أن نُجدّد العهد لشهدائنا بأن نبني لهم لبنان الذي حلموا به واستشهدوا من أجله. وعلى العهد المقبل أن يشبه شهادتهم وأن يأتي على رأس العهد رجل يتمتّع بالحدّ الأدنى من المواصفات الوطنيّة والسياديّة والسياسيّة لقيادة البلد”.

وأشار إلى أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع كان في الأساس صانع الجمهورية الثانية بعد خراب الجمهورية الأولى على يد رئيس الجهورية ميشال عون وأولى مظاهر الاعتداء على الطائف، كانت إدخال جعجع إلى السجن”.

وأردف: “في العام 2016، ورغمًا عن جعجع وقناعاته بأنّ “المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرّتين” ساهم بإيصال ميشال عون إلى قصر بعبدا الذي كان يحظى وقتها بتأييد واسع في الشارع المسيحي بعد التعطيل الذي استمرّ سنتين ونصف السنة.

واليوم، يعمل جعجع بالوطنية ذاتها وبنكران الذات لإيصال رئيس للجمهورية وهو يقول، إذا تكتلت كل الكتل واتفقت على اسمي، أكون رئيساً، أمّا إذا لم تتوفر الظروف فلن أشكّل عقدة”.

وإذ رفض يزبك اعتبار أنّ التغييريين يخافون من جعجع، قال: “هناك منظومة لا تستسيغ ولا تريد أن يكون في لبنان رئيسًا قويًّا بالعدالة والدستور، رئيسًا إداريًّا وسياسيًّا رَهبَن حياته لبناء الدولة لأنّه سيُدمّر كل رؤوس الفساد في الدولة، ولهذه الأسباب استشهد بشير الجميّل إضافة إلى العوامل الدولية”.

وأضاف: “يريد البعض أن يبقى لبنان “بقرة حلوب” لسرقة المال العام ومرتع لتصفية الحسابات الدولية”.

وأعلن أنّ “التواصل مع التغييريين على قدم وساق في محاولة للوصول إلى اسم يكون مشروع رئيس جمهورية في هذا الزمن العصيب”، وأوضح يزبك أن “الاتصالات لم تفضِ بعد إلى نتائج ملموسة”، مشدّدًا على أن اللبنانيين يتطلعون لما سيفعله التغييريون عمّا إذا كانوا سينضمّون إلى مركب القيادة الذي تقوده “القوات اللبنانية” نحو إنقاذ لبنان.

ولفت إلى أنّه “على كتل المعارضة أن تتكتّل وتتفق على إفراز رئيس يعتّد به ويقود لبنان إلى ميناء الخلاص، وإذا لم نفعل ذلك سيُقدّم لبنان على طبق من فضّة على طاولات المفاوضات النووية وغير النووية”.

وقال: “لا أؤمن أن هناك ما هو أقوى من إرادة اللبنانيين، إذا أردوا التغيير وسلوك طريق الخلاص، وحينها لا قوّة قادرة أن تقف في وجههم”، وتابع: “التسليم بأنّ قرار لبنان سيُتخذ على طاولة فيينا هو قمّة الخيانة والتراخي والتخلّي عن الدور الوطني”.

واستذكر يزبك كلام الرئيس السابق الشهيد بشير الجميّل “حق المزرعة رح ندفعو وحق الجمهورية رح ندفعو”، قائلاً: “فلندفع حق الجمهورية لأن مصير لبنان وأولادنا ومستقبلنا بين أيدينا وإذا قرّرنا بناء الجمهورية فلن يتمكّن أحد من إيقافنا”.

وردًّا على سؤال حول تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أو تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، قال: “لا مؤشر في التاريخ أن رئيسًا مسؤولًا دمّر دولته كما فعل الرئيس ميشال عون، والبلد لا يتحمّل تدبيراً مجنونًا كتعيين باسيل رئيساً لحكومة انتقالية”.

وفي سياق منفصل، توقف يزبك عند قضية مقتل الفنان جورج الراسي في حادث سير بالإضافة إلى 34 ضحية أخرى لحوادث السير خلال شهر آب، قائلًا: “الدولة تُمارس القضاء والقدر على شعبها فتحلّلها حوّل المواطنين إلى مشاريع ضحايا”.

وأضاف: “دائمًا تتبرأ الدولة من مسؤولياتها وللأسف ألّا قضاء في لبنان ليحكم بالعدل للمتضرّرين”، معتبراً أنّ “جورج الراسي أصبح شاهداً، وإن ميتًا، للآخرين وللدولة كيف يمكن للإهمال أن يقتل الناس”.