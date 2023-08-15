الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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القوات خارج جلسة الخميس.. يزبك: لا نعطي شرعية لمن يعطل الانتخابات الرئاسية

منذ ساعة واحدة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، أنّ “كلام وزير الداخلية حول حادثة عين إبل الجنوبية غير مستند الى دلائل”.

وأضاف في حديثٍ عبر “الجديد”، “وهو يسعى الى تبريد الاجواء وكلنا تملؤنا الشكوك وتزعجنا طريقة التعاطي التي حصلت في الكحالة كما في عين أبل”.

وتابع، “السلم الأهلي يصونه الاقتصاص من المجرمين وان يخضعوا الى القضاء العادل”.

وأعلن يزبك، “لن نشارك في الجلسة التشريعية الخميس المقبل ونحن لا نعطي شرعية لمن يعطل الانتخابات الرئاسية”.

واستكمل، “تفاوض حزب الله وجبران باسيل هدفه تحقيق مصالح آنية لباسيل على حساب الجمهورية وتحقيق مصالح للحزب، ولبنان الدولة ليس موجودا على جدول اعمال التفاوض بين “الوطني الحر” والحزب”.

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