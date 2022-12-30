الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يستحصل على المخدّرات من الهرمل ويوزّعها في طرابلس!

منذ 32 دقيقة
مروّج مخدرات

مروّج مخدرات

A A A
طباعة المقال

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة مروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس والمناطق المجاورة، وهو المدعو: خ. ز. (مواليد عام 1990، لبناني الجنسيّة) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه، بحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة.

البيان أضاف: بتاريخ 25/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في طرابلس-شارع نقابة الأطباء، نتج عنه توقيفه على متن سيارة نوع “هيونداي”.

وبتفتيشه والسّيّارة تمّ ضبط ما يلي:
/76/ظرفًا بداخله مادة الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.
/97/ظرفًا بداخله مادة باز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.
قطعتين من حشيشة الكيف والماريجوانا.
مبلغًا ماليًّا وقدره /32/ مليون ليرة لبنانية، و/2081/ دولاراً أميركيًا.
مسدّسًا حربيًّا وهاتفًا خلويًّا.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات، التي يحضرها من الهرمل، على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في مدينة طرابلس وجوارها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

    المزيد من أخبار لبنان

    انهيار التربة على طريق عزقي بخعون
    تداركًا للمخاطر.. توجيهات بمعالجة انهيار التربة على طريق عزقي بخعون
    وزير الاتصالات جوني القرم
    بيان توضيحي من القرم حول "مزايدة تلزيم قطاع البريد"
    الأزمة اللبنانية تتفاقم بفعل التهريب
    تسهيلاتٌ ومضاربة.. هكذا تُهرّب دولارات اللبنانيين ومحروقاتهم إلى سوريا

    الأكثر قراءة

    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    مفاجأة مدوية.. نجم عالمي آخر قد يلحق برونالدو إلى نادي النصر!
    بيليه
    مشهد مؤثّر.. آخر صورة لبيليه قبل لحظات من وفاته
    تراجع هائل في أسعار المحروقات
    بعد تراجع هائل في الأسعار.. محطات محروقات تُقفل واجتماع عاجل!