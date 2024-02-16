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يسرائيل كاتس: إذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي مع لبنان.. سنضطر لهذا الأمر!

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجمعة 16-2-2024) أن إسرائيل ستضطر إلى إبعاد حزب الله عن الحدود في جنوب لبنان إذا فشلت الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي لتخفيف التوترات.

وقال كاتس إنّ “على العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان، وإذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي فسنضطر لإبعاد حزب الله عن حدودنا”.

ولفت إلى أنّه “لا نية للحكومة الإسرائيلية لترحيل أي فلسطينيين من قطاع غزة”.

كلام الوزير الإسرائيلي جاء خلال كلمة له على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، قد طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد “اجتماع عاجل”، قائلاً إن “القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية”.

وشدد بن غفير على، أنه “آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان”.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد القصف الذي شنّه حزب الله على مدينة صفد بالجليل الأعلى وخلّف قتيلة وثمانية جرحى.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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