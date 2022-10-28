يسرق أسلاكًا كهربائيّة عن الشبكة العامّة بالاشتراك مع آخرين

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي:

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن قيام ‏أشخاص بسرقة أسلاك وكابلات كهربائية عن الشبكة العامّة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان‎.‎

باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وتمكّنت من معرفة هويّات المتورطين، ومن بينهم‎:‎

م. د. (مواليد عام 1994، سوري)‏

نتيجة المتابعة، أوقفته دورية من الشّعبة بتاريخ 24-10-2022 في محلّة برج حمّود. واعترف أنّه يُشكّل مع آخرين عصابة لسرقة ‏الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامّة، بحيث يقومون بتجميعها في إحدى البؤر تمهيدًا لبيعها في وقتٍ لاحق‏‎.‎

أودع الموقوف المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين”‎.‎