الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
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يسرق أسلاكًا كهربائيّة عن الشبكة العامّة بالاشتراك مع آخرين

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي:

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن قيام ‏أشخاص بسرقة أسلاك وكابلات كهربائية عن الشبكة العامّة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان‎.‎

باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وتمكّنت من معرفة هويّات المتورطين، ومن بينهم‎:‎

م. د. (مواليد عام 1994، سوري)‏
نتيجة المتابعة، أوقفته دورية من الشّعبة بتاريخ 24-10-2022 في محلّة برج حمّود. واعترف أنّه يُشكّل مع آخرين عصابة لسرقة ‏الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامّة، بحيث يقومون بتجميعها في إحدى البؤر تمهيدًا لبيعها في وقتٍ لاحق‏‎.‎

أودع الموقوف المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين”‎.‎

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