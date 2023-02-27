الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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يسرق السيارات ويُهرّبها إلى سوريا.. أحد أخطر المطلوبين في قبضة الأمن

منذ 53 دقيقة
أحد أخطر المطلوبين في قبضة الأمن

أحد أخطر المطلوبين في قبضة الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنّه “في إطار ملاحقة العصابات الخطرة وتفكيكها وتوقيف الرؤوس المدبّرة فيها، ونتيجةً لعمليّات الرصدٍ والتعقّب، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية من تحديد مكان وجود أحد أخطر الأشخاص والمطلوبين للقضاء بجرم سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا، وهو حذر جدًا في تنقلاته.

بتاريخ 16/02/2023 وبمؤازرة من مفرزة حلبا القضائية، نفّذت قوّة من المكتب عملية خاطفة ومحكمة، أوقعت به في أثناء وجوده في محلة الحيصة مفرق المسعودية، حيث تمكّنت من توقيفه، ويدعى:

_ ع. أ (من مواليد عام 1987، لبناني). وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة ملاحقات قضائية بجرائم مختلفة.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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