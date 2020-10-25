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يشتريان الأدوية المدعومة ويهربونها إلى الخارج

منذ 8 دقائق
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرّة للحدّ من عمليّات تهريب الأدوية المدعومة الى خارج الأراضي اللبنانية، لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة، ونظراً لحاجة المواطنين الماسّة اليها في ظل الأزمة الراهنة.

وبعد توافر معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص بشراء وتجميع أدوية مدعومة – معظمها للأمراض المزمنة مثل السكري، القلب، الضغط والأعصاب – وتخزينها في إحدى الشقق.

بناءً عليه، ونتيجةً للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، توصّلت هذه المفرزة الى تحديد مكان الشقّة في محلّة المريجة.

على الأثر، جرى مداهمتها وضبطت كمية من الأدوية موضبة وجاهزة للتهريب، وتم توقيف كل من:

أ. م. (مواليد عام 1990، لبناني)

ز. د. (مواليد عام 1975، لبنانية)

بالتحقيق معهما، اعترفا بتجميع الأدوية من عدة صيدليات لصالح أشخاص من الجنسية العراقية يحضرون الى لبنان، ويقومون بشرائها وتهريبها الى الخارج.

أودع الموقوفان والأدوية المضبوطة القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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