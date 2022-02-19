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يشكلون عصابات… توقيف ستة أشخاص في هذه المناطق

منذ 11 ساعة
توقيف

موقوف

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اعلنت قيادة الجيش انه “بتاريخ 19 /2 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مناطق البترون، مجدليا ــــ ​زغرتا​ والبداوي، ستة أشخاص كانوا ظهروا في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يطلقون النار من أسلحة حربية، وهؤلاء يشكلون عصابات، وشاركوا في إشكالات وقعت في أوقات سابقة”.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في ​طرابلس​، المواطن (ح.ج) المطلوب بموجب مذكرات توقيف لافتعاله إشكالات في المدينة وإقدامه خلالها على إطلاق نار ورمي رمانات يدوية وحرق منازل ومحال تجارية، وهو عمد إلى فرض خوّات على أصحاب البسطات والمحال، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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