الثلاثاء 9 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الطحين والمحروقات.. الدواء اللبناني يُهرب إلى الكونغو!

31 - يناير - 2021
آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 8:44 مساءً
الدواء

الدواء

A A A
طباعة المقال

بعد انتشار صور لأدوية مهربة من بلادهم إلى عاصمة الكونغو كينشاسا تباع بالدولار بأسعار تقارب 10 أضعافها في لبنان، رغم أن تسعيرتها بالعملة اللبنانية ظاهرة عليها.

تساءل اللبنانيون عن دور الدولة اللبنانية وأجهزتها وهيبتها، في وضع اليد على ملفات التهريب المتواصلة يومياً بدءاً من تهريب الطحين والمحروقات إلى سوريا، وصولاً إلى تهريب الدواء إلى إفريقيا!

بدوره، علق سفير لبنان في الكونغو هيثم إبراهيم في حديث لصحيفة النهار قائلا: “قبل أزمة كورونا وفقدان الأدوية في لبنان، كانت تصل إلى صيدليات كينشاسا أدوية من دول عدة منها لبنان كون هذه الدولة لا تصنع الأدوية”.

وأضاف: “بما أن الظرف اليوم استثنائي في لبنان والأدوية مدعومة، تمت الإضاءة على الموضوع حيث انتشرت الصور، مما دفع السفارة اللبنانية بالتنسيق مع لجنة الجالية اللبنانية في كينشاسا إلى القيام ببعض التحريات عن الموضوع، وظهر أن هذه الأدوية تصل إلى الكونغو ليس فقط عبر الافراد، بل هناك بعض الشركات التي تأتي بأدوية مدعومة من لبنان من خلال شرائها من الصيدليات ومن الشركات الموزعة، كما أن 90% يتم تهريبه عبر المعابر الحدودية اللبنانية”.

وتابع: “سنتحرك باتجاه السلطات في الكونغو لمعرفة أنواع الأدوية التي وصلت وكمياتها”.

من جانبه، أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، أن “هذه الكميات، على ما يبدو، اشتراها عدد من الأشخاص من صيدليات متفرقة في لبنان، كما ضبط الأمن في المطار سابقا محاولات عديدة لتهريب الأدوية في الحقائب، وهذه حالة مماثلة”.

وشدد جبارة على “أهمية دور القوى الأمنية في المطار التي عليها واجب تفتيش الحقائب، وقد تلقت قرارا من وزارة الصحة تطالبهم بمنع أي مسافر من إخراج كمية أدوية تفوق حاجة شهر من العلاج”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حركة "النهج"، النائب السابق حسن يعقوب
    حسن يعقوب: الإمام الصدر يطالب نبيه بري بإخضاع ثروته المستجدة للتدقيق الجنائي
    الامتحانات (صورة تعبيرية)
    اعلان صدور النتائج الرسمية للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين
    ماذا تحمل زيارة هوكشتاين؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    الدولار
    كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!