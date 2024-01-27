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يعقوبيان: تجاهل قرار المحكمة الدولية دليل على عدم وجود حد لإجرام العدو

منذ ساعة واحدة
بولا يعقوبيان

بولا يعقوبيان

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لفتت النّائبة ​بولا يعقوبيان​ إلى أنّ “قرار ​المحكمة الدولية​ واضح بشأن وقف الحرب فورًا، فقد تضمّن وقف الإبادة وحرمان الفلسطينيّين من حاجاتهم الأساسيّة. وبكلّ وقاحة، يُعلن المتحدّث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّهم سيواصلون الحرب”.

وأكّدت في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ “رفض وتجاهل قرار أعلى مرجعيّة في العدل من قبل العدو الإسرائيلي، دليل على عدم وجود حدّ لإجرام هذا الكيان، الّذي يتذرّع بحجّة الدّفاع عن النّفس، وهو عذر أقبح من الّذنب الّذي يقوم به بإبادة ​الشعب الفلسطيني​”.

وأشارت إلى أنّ “الأمل يبقى بإقرار الحقّ، وألّا تكون العدالة كذبة”، موجّهةً تحيّةً إلى “الموقف المشّرف للقاضي ​نواف سلام​”.

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