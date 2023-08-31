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يعقوبيان: لا بركة بحركة الموفدين.. والقرار الأكبر في يد إيران

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2023 12:37 مساءً
النائبة بولا يعقوبيان

النائبة بولا يعقوبيان

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رأت النائبة بولا يعقوبيان أنّ الجميع ينتظر الخارج، والعمل يتمّ على وقع هذا الخارج، وحتّى الآن يبدو ألا بركة بحركة الموفدين.

وأشارت في حديث عبر الـLBCI ، إلى أنه “على رغم الدعم الدولي الكبير لاسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلّا أنه تبقى هناك دولة أساسية في لبنان، والقرار الأكبر في يدها وهي إيران”.

وقالت يعقوبيان: “سلتنا الرئاسيّة كانت تضمّ 3 أسماء ومعلنة للجميع”، وأكدت أن “لا مشكلة أبدًا مع اسم العماد جوزاف عون”، لكنها سألت في المقابل: “هل سنظل نأتي دومًا برؤساء من المؤسسات”؟، معتبرة أنّ هذا إفلاس للطبقة السياسية وضرب للدستور.

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