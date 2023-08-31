يعقوبيان: لا بركة بحركة الموفدين.. والقرار الأكبر في يد إيران

رأت النائبة بولا يعقوبيان أنّ الجميع ينتظر الخارج، والعمل يتمّ على وقع هذا الخارج، وحتّى الآن يبدو ألا بركة بحركة الموفدين.

وأشارت في حديث عبر الـLBCI ، إلى أنه “على رغم الدعم الدولي الكبير لاسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلّا أنه تبقى هناك دولة أساسية في لبنان، والقرار الأكبر في يدها وهي إيران”.

وقالت يعقوبيان: “سلتنا الرئاسيّة كانت تضمّ 3 أسماء ومعلنة للجميع”، وأكدت أن “لا مشكلة أبدًا مع اسم العماد جوزاف عون”، لكنها سألت في المقابل: “هل سنظل نأتي دومًا برؤساء من المؤسسات”؟، معتبرة أنّ هذا إفلاس للطبقة السياسية وضرب للدستور.