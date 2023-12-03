يعقوبيان: لدي مشكلة "بنيوية" أساسية مع حزب الله

أوضحت النائب بولا يعقوبيان، أن لديها “مشكلة بنيوية أساسية مع حزب الله، لأنه يفرز اللبنانيين ويقسمهم”. وقالت: “منذ بداية الحرب شددت على أن لبنان لا يتحمل الحرب”.

وأضافت، في حديث لـ”الجديد”، “عندما نفهم من كلام السيد نصرالله أنه لا يريد أن يجر لبنان إلى الدمار والحرب، فهل أقول عنه ما بيسوى؟”.

وتابعت يعقوبيان، “إلى من يقول أنه يجب تطبيق الـ1701 أقول أنني مع القرار 1559”.

وأكّدت، أن “لا قرار حاسم، حتى اللحظة بالتمديد لقائد الجيش. وأنا لست مع التمديد لأي موقع ولكننا في وضع غير طبيعي”.

وعلى صعيد آخر، لفتت يعقوبيان، إلى أنه “عندما أُخيَّر ما اذا كان ابو عبيدة بطل ام ارهابي، فهل أتبنى الكلام الإسرائيلي بعد كل ما يحصل في غزة؟”.

واستكملت، “ان كنت سأنحاز فأنحاز الى الرأي الفلسطيني الذي يقول ان هؤلاء الأشخاص هم أبطال؛ وفعلا هناك من أعاد البوصلة الى القضية الفلسطينية”.

وختمت يعقوبيان، مشدّدة على أن “الإنتقام لا ينتهي لدى الإسرائيلي لأنه لا يحقق أي هدف عسكري وهذه الاساليب لا تؤدي الى الازدهار بل تؤدي فقط الى الـ لا استقرار”.