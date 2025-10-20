الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يعقوبيان من الفاتيكان: المطران مالويان قديس الإيمان والشجاعة.. ولبنان سيبقى واحة حرّية

منذ 10 دقائق
النائبة بولا يعقوبيان

النائبة بولا يعقوبيان

A A A
طباعة المقال

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيانٍ أنّها حضرت في الفاتيكان احتفال إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان، الذي أعلن قداستَه البابا لاوون الرابع عشر، موجهةً الشكر إلى غبطة بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل ميناسيان على “جهوده الحثيثة”، ومباركةً له وللكنيسة الأرمنية الكاثوليكية هذا الحدث التاريخي، كما شكرت رئيس الجمهورية جوزاف عون وحرمه على مشاركتهما في المناسبة.

وقالت يعقوبيان:

> “سار المطران إغناطيوس مالويان طريقه بثبات، خدم شعبه بمحبة وتواضع، ولم يتراجع حين وُضع أمام خيار الخيانة أو الموت، حتى صار قديساً يجسّد رسالة الإيمان في زمنٍ مثقلٍ بالعنف والاضطهاد.”

 

وأضافت أنّ المطران مالويان، الذي تعرّض لأبشع أنواع التعذيب خلال الإبادة الأرمنية، بقي متمسكاً بإيمانه حتى الرمق الأخير، ليغدو رمزاً للشجاعة والحقّ ونوراً لا ينطفئ في ذاكرة المشرق.

وختمت يعقوبيان قائلةً:

> “من ماردين إلى دير بزمار، ومن لبنان إلى الفاتيكان، يبقى إغناطيوس مالويان شاهداً على أنّ الأمل لا ينطفئ، وأنّ الإيمان أقوى من الاضطهاد، وأنّ لبنان سيبقى واحة حرّية تحتضن كل رسالة حبّ وقداسة.”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

ارتفاع معدلات الفقر في لبنان
بو دياب لصوت بيروت: ضعف الإقتصاد يؤدي إلى زيادة مستوى الفقر في لبنان
طقس خريفي في لبنان
طقس خريفي متقلّب ورذاذ شمالاً الثلاثاء.. واستقرار وارتفاع بالحرارة اعتباراً من الأربعاء
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله
النائب بلال عبدالله يتقدّم باقتراحي قانون لتحصين الأطباء وتعزيز تقاعدهم.. حماية للمهنة وكرامة للطبيب

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟