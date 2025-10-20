يعقوبيان من الفاتيكان: المطران مالويان قديس الإيمان والشجاعة.. ولبنان سيبقى واحة حرّية

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيانٍ أنّها حضرت في الفاتيكان احتفال إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان، الذي أعلن قداستَه البابا لاوون الرابع عشر، موجهةً الشكر إلى غبطة بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل ميناسيان على “جهوده الحثيثة”، ومباركةً له وللكنيسة الأرمنية الكاثوليكية هذا الحدث التاريخي، كما شكرت رئيس الجمهورية جوزاف عون وحرمه على مشاركتهما في المناسبة.

وقالت يعقوبيان:

> “سار المطران إغناطيوس مالويان طريقه بثبات، خدم شعبه بمحبة وتواضع، ولم يتراجع حين وُضع أمام خيار الخيانة أو الموت، حتى صار قديساً يجسّد رسالة الإيمان في زمنٍ مثقلٍ بالعنف والاضطهاد.”

وأضافت أنّ المطران مالويان، الذي تعرّض لأبشع أنواع التعذيب خلال الإبادة الأرمنية، بقي متمسكاً بإيمانه حتى الرمق الأخير، ليغدو رمزاً للشجاعة والحقّ ونوراً لا ينطفئ في ذاكرة المشرق.

وختمت يعقوبيان قائلةً:

> “من ماردين إلى دير بزمار، ومن لبنان إلى الفاتيكان، يبقى إغناطيوس مالويان شاهداً على أنّ الأمل لا ينطفئ، وأنّ الإيمان أقوى من الاضطهاد، وأنّ لبنان سيبقى واحة حرّية تحتضن كل رسالة حبّ وقداسة.”