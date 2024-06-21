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يعنّف أبناءه بطرق وحشية.. ومفرزة استقصاء البقاع توقفه

منذ 47 دقيقة
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ الى ان “بتاريخ16-6-2024، أُدخِلَت إلى مستشفى في البقاع طفلة وتدعى: ن. ح. عمرها /6/ سنوات جثة هامدة، جرّاء تعرّضها لضربة على رأسها.

على الفور، باشرت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها المكثّفة، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت إلى أن والد الضحية -الذي توارى عن الأنظار بعد علمه بوفاة ابنته-، هو من قام بضربها. كذلك تبيّن إقدامه على ضرب وتعنيف ولداه البالغين من العمر /4و5/ سنوات، وإن آثار التعذيب ظاهرة عليهما بشكل واضح.

بناء عليه، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت هذه المفرزة وبأقل من /24/ ساعة من تحديد مكان تواجده وألقت القبض عليه في سهل بلدة طاريا، ويدعى:

– م. ح. (من مواليد عام1999، سوري)

- م. ح. (من مواليد عام1999، سوري)

– م. ح. (من مواليد عام1999، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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