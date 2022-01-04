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يفرض خوات على اصحاب المحال التجارية في الاوزاعي

4 - يناير - 2022
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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تعرض عدد من أصحاب المحال التجارية والمارة في محلة الأوزاعي، في الآونة الأخيرة، لعمليات فرض “خوات” من قبل أحد الأشخاص.

بنتيجة المتابعة، تمكنت فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، ويدعى:

– ع. د. (مواليد عام 1990، لبناني)

بالتوسع بالتحقيق معه، من قبل عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نسب إليه، وتبين أنه من أصحاب السوابق بجرمي سلب وفرض خوات.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلة الاوزاعي ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

يفرض خوّات على أصحاب المحال التجارية والمارّة في الأوزاعي

يفرض خوّات على أصحاب المحال التجارية والمارّة في الأوزاعي

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